DARKTHRONE :: Neues Studioalbum und neues Video veröffentlicht

Im Jahr ihres 40-jährigen Jubiläums – damals noch unter dem Namen Black Death – haben DARKTHRONE heute das neue Album „Pre-Historic Metal“ via Peaceville veröffentlicht als Deluxe Box Set, diverse LP Formate, CD und digital. Dazu ist zum Track „They Found One Of My Graves“ ein Video online gegangen.

Fenriz fasst zusammen, wofür das Album steht: „Es bedeutet, dass wir Metal sind. Mit sehr lauten Gitarren. ‚Erschreckend barbarisch, aber nicht ohne Finesse‘ – so nenne ich es. Wir haben im Studio intensiver als je zuvor zusammengearbeitet; wer genau was spielt, verschwimmt noch immer in einem ‚Purple Haze‘. Doch nicht zuletzt war es eine Art ‚Arterienverkalkung‘ im besten Sinne: Wir beschlossen, das Tourniquet fest anzuziehen und stattdessen acht effektive, vor Riffs strotzende Songs einzuspielen – anstatt jenes luftigen, schleppenden Stils, den wir sonst so sehr genießen.“

„Pre-Historic Metal“ wurde in den Chaka Khan Studios in Oslo aufgenommen; die Produktion lag in den Händen von Ole Øvstedal, Silje Høgevold und Mads Luis. Das Mastering wurde von Jack Control bei Enormous Door sowie von Maor Appelbaum Mastering übernommen.