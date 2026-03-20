DARKTHRONE :: Brandneues Studioalbum und erstes Video

Im Jahr ihres 40-jährigen Jubiläums – damals noch unter dem Namen Black Death – kehren Fenriz und Nocturno Culto 2026 mit ihrem neuen DARKTHRONE Studioalbum „Pre-Historic Metal“ zurück, das am 8. Mai bei Peaceville Records erscheint. Ein neues Video zum Titeltrack wurde heute veröffentlicht.

Order: https://darkthrone.lnk.to/Pre_Historic_Metal

Nach dem kürzlich erschienenen Boxset „The Fist in the Face of God“ (Platz neun in den offiziellen deutschen Rock/Metal Charts), das die gefeierte frühe Black-Metal-Phase der Band dokumentiert, ist es nun an der Zeit, dass die norwegischen Riff-Meister ihre Höhlen erneut verlassen, um unter dem Titel „Pre-Historic Metal“ ihr neues Opus hochkarätigen Old-Metal zu präsentieren.

Fenriz selbst erklärt den symbolischen Ursprung des Titels: „Prehistoric ist ein dehnbarer Begriff. Ich denke einfach, es beschreibt unsere Stimmung, unsere Herangehensweise, und es ist im Grunde ein Statement dafür, dass wir alte Stile nutzen, um etwas Neues zu erschaffen.“

A Deluxe box set special edition featuring:

– Exclusive splatter 180gm heavyweight vinyl with gatefold sleeve & exclusive alternate cover artwork by Maciej Kamuda.

– Exclusive cassette edition.

– CD edition.

– Booklet including an interview by Harald Fossberg on the making of ‚Pre-Historic Metal‘.

– 2 posters

– LP on black & white splatter vinyl – available exclusively at the Peaceville label stores

– LP on purple marble vinyl – available at the Peaceville label stores + select stores worldwide

– LP on classic black vinyl

– LP on white vinyl (available exclusively in Germany)

– LP on silver vinyl (available exclusively in Sweden)

– LP on transparent orange vinyl (available exclusively in North America)

– LP on coke bottle green (available at independent records stores in North America)

– CD

– Digital