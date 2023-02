DAEMON GREY :: Neuer Track „Gothy Love“

DAEMON GREY ist zurück mit dem neuen Track „Gothy Love“ via Out Of Line Music. Stream it: https://daemongrey.lnk.to/Gothylove

Info:

Beeinflusst von Heavy & Death Metal, Rock sowie 50’s & 70s Pop, ist Daemon Grey eine Passage in allem, was herrlich böse und blutig ist!

„Gothy Love porträtiert eine Art von verdrehter, verzweifelter Liebe. Eine morbide Besessenheit, die zugleich rein und entbehrungsreich ist. Eine Liebe, die so stark ist, dass sie nur durch den Tod selbst voll zum Ausdruck kommen kann. Gothy Love kombiniert unheilvolle Untertöne mit einer ansteckenden, erhebenden Energie und zelebriert die Dichotomie von alternativer Romantik und den dunklen Künsten selbst.“

-Daemon Grey