CREMATORY :: „Salvation“ Single zum Abschluss der Reissue-Serie

Die deutschen Gothic-Metal-Ikonen CREMATORY präsentieren mit „Salvation“ die offizielle Single aus der kommenden Neuauflage ihres Albums „Oblivion“. Der Song ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar und steht exemplarisch für die moderne, kraftvolle Phase der Band.

Listen: https://crematory.rpm.link/salvation

Bereits im vergangenen Jahr haben CREMATORY gemeinsam mit ROAR – A Division of Reigning Phoenix Music eine umfangreiche Reissue-Serie aus ihrem Backkatalog gestartet. Klassiker wie „Believe“ oder „Revolution“ wurden neu aufgelegt. Am 16. Januar 2026 findet diese Serie nun ihren Abschluss mit drei finalen Neuveröffentlichungen: „Antiserum“, „Monument“ sowie „Oblivion“.

Pre-Order „Oblivion“: https://crematory.rpm.link/oblivion

Pre-order „Antiserum“: https://crematory.rpm.link/antiserum

Pre-order „Monument“: https://crematory.rpm.link/monument