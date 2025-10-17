CREMATORY :: Re-Releases von „Act Seven“, „Believe“ und „Revolution“

Nach Veröffentlichung ihres 17. Studioalbums „Destination“, setzen die deutschen Gothic-Metal-Veteranen CREMATORY heute ihre Reissue-Kampagne fort und veröffentlichen über ROAR – A Division Of Reigning Phoenix Music drei ihrer prägendsten Alben erneut.

„Act Seven“: https://crematory.rpm.link/actsevenFB

„Believe“: https://crematory.rpm.link/believeFB

„Revolution“: https://crematory.rpm.link/revolutionFB

Alle drei Alben sind ab sofort in exklusiven Vinyl-Editionen und digital erhältlich – ein Muss für Sammler und Fans, die diese Schlüsselmomente der Bandgeschichte neu erleben möchten.