CREMATORY :: Greatest Hits „English Hymns & Deutsche Hymnen“ draußen

Die deutsche Gothic-Metal-Institution CREMATORY veröffentlicht heute ihr „Greatest Hits“ Album „English Hymns & Deutsche Hymnen“ über ROAR – A Division of Reigning Phoenix Music. Die Compilation feiert 35 Jahre CREMATORY, vereint die wichtigsten Songs und Meilensteine ihrer Bandgeschichte und liefert einen umfassenden Rückblick auf mehrere Jahrzehnte einer beeindruckenden Karriere. Parallel zur Veröffentlichung sind CREMATORY aktuell auf Tour und präsentieren ihre größten Klassiker sowie neue Highlights live auf den Bühnen Europas.

„English Hymns & Deutsche Hymnen“ ist ab sofort als umfangreiche 3-CD-Edition sowie in limitierten Doppel-Vinyl-Versionen erhältlich. Das 3-CD-Set umfasst „English Hymns“, „Deutsche Hymnen“ sowie „Engulfed in Darkness Demo“. Die Vinyl-Editionen sind als Neon Green Doppel-Vinyl (English Hymns) und Türkises Doppel-Vinyl (Deutsche Hymnen) erschienen.

Order: https://crematory.rpm.link/greatesthitsPR