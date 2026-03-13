CREMATORY :: „Greatest Hits“-Album angekündigt / Video Single „Born“

Die deutschen Gothic-Metal-Pioniere CREMATORY haben die Veröffentlichung ihres „Greatest Hits“-Albums angekündigt. Die Compilation feat. „English Hymns & Deutsche Hymnen“ erscheint am 15. Mai 2026 über ROAR – A Division of Reigning Phoenix Music und feiert mehr als drei Jahrzehnte einflussreicher Bandgeschichte. Das Release wird sowohl als umfangreiche 3-CD-Edition als auch in limitierten Doppel-Vinyl-Versionen erhältlich sein.

Das 3-CD-Set enthält CD1 „English Hymns“, CD2 „Deutsche Hymnen“ sowie CD3 „Engulfed in Darkness Demo“. Zusätzlich erscheinen zwei LP-Vinylversionen: eine Neon-Green-Doppel-LP mit der „English Hymns“-Kollektion sowie eine Türkise Doppel-LP mit der Auswahl „Deutsche Hymnen“.

Vorbestellungen von CREMATORYs „Greatest Hits“ sind ab sofort hier möglich:

https://crematory.rpm.link/greatesthitsPR

Parallel zur Ankündigung ist der Song „Born“ seit heute bei allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar, ein Videoclip feiert unten Premiere.

Stream „Born“: https://crematory.rpm.link/bornPR

Frontmann Felix Stass erklärt:

„‚Born‘ handelt davon, sich in seiner eigenen Zeit und Welt fehl am Platz zu fühlen. Der Song ist für alle, die sich jemals so gefühlt haben, als würden sie nicht dazugehören – und trotzdem weitermachen.“

Desweiteren hat die Band für dieses Jahr jede Menge Live Termine angekündigt.

CREMATORY Tourdates 2026:

25.04. – Hartenrod, DE – Hinterland Metal Meeting

01.05. – Andernach, DE – Metal Days Festival

02.05. – Bad Friedrichshall, DE – Lemmys Bar & Liveclub

14.05. – Mannheim, DE – 7er Club

15.05. – Erfurt, DE – From Hell

16.05. – Zwickau, DE – Club Seilerstrasse

17.05. – Potsdam, DE – Lindenpark

22.05. – Oberhausen, DE – Kulttempel

04.06. – Selb, DE – Rock Club

05.06. – Salzburg, AT – Rock House

07.06. – Pilsen, CZ – Metal Fest

25.06. – Oschersleben, DE – Metal Dayz Festival

26.06. – Leipzig, DE – Hellraiser

04.07. – Mülheim / Ruhr, DE – Castle Rock Festival

31.07. – Wacken, DE – Wacken Open Air

22.08. – Pindelo Dos Milagres, PT – MMOA Festival

28.08. – Barcelona, ES – Ripollet Rock Festival