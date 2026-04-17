CREMATORY :: „Blind“ aus kommendem Greatest Hits-Album

Die deutschen Gothic Metal Pioniere CREMATORY veröffentlichen ihr neues Musikvideo zur Single „Blind“, einem düsteren Vorboten ihres kommenden Greatest-Hits-Albums „English Hymns & Deutsche Hymnen“.

Album-Preorder: https://crematory.rpm.link/greatesthitsPR

Das Album erscheint am 15. Mai 2026 über ROAR – A Division of Reigning Phoenix Music, gefolgt von jeder Menge Live-Termine, und feiert 35 Jahre Bandgeschichte. „English Hymns & Deutsche Hymnen“ wird als umfangreiche 3-CD-Edition sowie in limitierten Doppel-Vinyl-Versionen erhältlich sein. Das 3-CD-Set umfasst „English Hymns“, „Deutsche Hymnen“ sowie „Engulfed in Darkness Demo“. Die Vinyl-Editionen erscheinen als Neon Green Doppel-Vinyl (English Hymns) und Türkises Doppel-Vinyl (Deutsche Hymnen).

Mit „Blind“, dem exklusiven Bonus-Track auf der „Deutsche Hymnen“-LP, zeigen CREMATORY ihre dunkelste, deutschsprachige Facette. Zeilen wie „kein morgen naht, kein leben bleibt / nur kalte asche“ verstärken die kalte, ritualhafte Atmosphäre des Songs. „Blind“.

Frontmann Felix Stass kommentiert:

„‚Blind‘ spiegelt eine Welt wider, in der Hoffnung zerfällt und nur noch Schatten bleiben.“