CORVIN :: Neuer Track der italienischen Goth Rocker

„Disarm“ ist die neue Single der italienischen Gothic Rock Band CORVIN und auf allen digitalen Plattformen erhältlich. Der Titel, ein THE SMASHING PUMPKINS’s Cover stammt von der Doppel-Single „Dead End Pyre / Disarm“. CORVIN ist eine neu gegründete Gothic-Rock-Band, deren Mitglieder aus den Bands ME AND THAT MAn, SHORES OF NULL, GUINEAPIG und OTUS stammen.

Listen: https://www.submithub.com/link/corvin-disarm

Info: „Wir haben uns wegen seiner Melancholie für ‚Disarm‘ entschieden. Der Original-Track ist essenziell und zerbrechlich, fast unvollendet, und er schien uns die perfekte Grundlage für eine Gothic-Rock-Neuinterpretation zu sein“, erklärt die Band. Durch den Einsatz verzerrter Gitarren und Schlagzeug – Elemente, die im Originalarrangement fehlen – haben Corvin die Emotionen des Songs in dunklere Gefilde geführt und ihn so zu ihrem eigenen gemacht.