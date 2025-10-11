COLD IN BERLIN :: Londoner Doom Goth Rocker COLD mit neuem Musikvideo

Der zweite Track aus „Wounds“, dem neuen Album der Londoner Doom Goth Rocker COLD IN BERLIN, „The Stranger“ ist düster, hypnotisierend und voller gespenstischer Schönheit und Melancholie. das Album „Wounds“ erscheint am 7. November 2025 und kann ab sofort vorbestellt werden.

Preorder: https://coldinberlin.bandcamp.com/album/wounds

Digital: https://lnk.to/YjvSIa

Sängerin Maya offenbart zur neuen Single:

„‚The Stranger‘ ist ein Song, der mehrere Interpretationen zulässt … vielleicht handelt er von Sucht – der Wunde, die nicht heilt. Davon, wie der Fokus einer Sucht dich anzieht, dich sucht, sich durch deinen Körper windet und fließt – unter deiner Haut flüstert, bis du dem Ruf folgst und wieder nach Hause findest. Oder vielleicht ist es ein Lied über diese scharfe Art von Liebe auf den ersten Blick, die überwältigend sein kann und gleichzeitig Freiheit und Zwang bietet. Wenn du dich zu dieser Person hingezogen fühlst, von der du weißt, dass sie dich zerstören kann, aber du hörst auf, wichtig zu sein, weil sie irgendwie sofort dein Zuhause und dein einziger Ruheort ist.

‚The Stranger‘ kann all diese Dinge sein – ein Heiler, ein Käfig, eine Sucht, aber es ist ganz sicher ein Ruf in die Dunkelheit, der den Zuhörer dazu auffordert, sich uns im Heulen des Lebens anzuschließen, um die Knochen und die Haut zu wecken. Sei mit uns im Lärm und wisse, dass wir dir dankbar sind, dass du bei uns bist, egal was dich zu uns geführt hat.“