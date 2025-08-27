CHARON :: Comeback-Single der Gothic Metaller nach 15 Jahren

Nach 15 Jahren Pause kehrt die finnische Gothic Metal Band CHARON mit ihrer brandneuen Single „Fall of Angels“ zurück, die am 27. August 2025 über Ranka Kustannus veröffentlicht wurde. Der Track erscheint zeitgleich mit der ausverkauften „Fall of Angels Reunion Tour der Band“ in ihrer Heimat und markiert das Comeback eines der bekanntesten Namen der finnischen Gothic-Metal-Szene.

Listen: https://orcd.co/charon_fallofangels

CHARON wurde 1992 in Raahe gegründet und gelangte mit ihrem 2002 erschienenen Album „Downhearted“ an die Spitze der finnischen Metal-Szene. Während ihrer aktiven Zeit veröffentlichte die Band insgesamt fünf Studioalben und eine Compilation.

„Die Diskussionen über die Veröffentlichung eines neuen Charon-Tracks begannen intern bereits vor der Ankündigung der Fall of Angels-Tour Anfang 2025. Wir wollten mit dieser Besetzung frische Musik auf den Tisch bringen – nicht nur als Teil der Tour-Setlist, sondern auch, um kommende Shows zu unterstützen und wieder eine sinnvolle Verbindung zu unserem Publikum herzustellen. Der neue Track ist eine reichhaltige Fusion aus dem modernen Charon und der melodischen, emotionalen Tiefe, die unsere Musik in den frühen 2000er Jahren geprägt hat – sowohl klanglich als auch textlich. Er zeigt Charon auf dem Höhepunkt seiner Identität und verkörpert die unverwechselbaren Qualitäten, die die Band ursprünglich während ihrer gefeierten Aufnahme- und Tournee-Ära auszeichneten – kühne, kompromisslose Rockelemente, mitreißende Gitarrenriffs und die unverwechselbare Stimme von JP Leppäluoto, dessen Interpretationsstil nach wie vor unübertroffen ist“, kommentiert die Band.