CEMETERY :: Old School Deather mit neuem Song

Die 1990 gegründeten Old School Deather CEMETERY aus Bayern haben ein neues Album geplant. Ganz frisch wurde das offizielle Video zur ersten Single „Thoughts On Life“ veröffentlicht, die aus dem kommenden Konzeptalbum „Thoughts On Life… And Death“ stammt, das am 8. August 2025 erscheinen wird und vom Aufstieg eines totalitären Regimes und dem Untergang des einzelnen Individuums handelt.

Pre-Order: https://lnk.to/TOLADShop

Stream „Thoughts On Life“: https://lnk.to/ThoughtsonLife

Kommentar CEMETERY:

„Wir haben alles hineingesteckt, was wir haben. Unser ganzes Herz, unsere Erfahrung, unser Wissen und unsere Fähigkeiten. Aber es geht nicht nur um uns. Vom atemberaubenden Artwork von Silvio Fiorese (Acryl auf Leinwand… keine KI!) bis hin zur saftigen, schweren, aber transparenten Produktion, die von Sergej Dukart im Walzwerk-Tonstudio erstellt wurde. Dies ist unser ‚Opus Magnum‘! Das Größte und Beste von CEMETERY, was ihr je gehört habt!“