CELTIC FROST :: Unboxing Video von kommender Super Deluxe Box “Danse Macabre”

Die CELTIC FROST Super Deluxe Box „Danse Macabre“ erscheint in Europa & UK am 28.10.2022 (in den USA am 25. November), Vorbestellungen: https://celticfrost.lnk.to/dansemacabrePR

Passend dazu wurde ein Unboxing Video bei YouTube veröffentlicht.

Info: Die Super Deluxe Box “Danse Macabre” fängt den radikalen Ehrgeiz und die Entwicklung von CELTIC FROST zwischen 1984 und 1987 ein. Zusätzlich zu den Alben „Morbid Tales“, „To Mega Therion“ und „Into The Pandemonium“ enthält das kommende, 7-farbige Marble Vinyl-Boxset auch die EPs „Emperor’s Return“, „Tragic Serenades“ und „I Won’t Dance“. Ebenfalls enthalten sind die Compilation „The Collectors Celtic Frost“, eine 7“-Version von „Visual Aggression“ und einem Tape mit Bandproben, welche 1984 im Grave Hill Bunker von Celtic Frost aufgenommen wurden, sowie ein 40-seitiges Buch, das Fotografien – einige davon bisher unveröffentlicht – aus dieser Ära samt brandneuer Interviews mit Tom Gabriel Warrior und Reed St Mark zusammen bringt. Ein Heptagram-USB-Drive enthält MP3-Audio Material aller Alben, einschließlich Bonustracks. Ein gewebtes Danse Macabre-Patch, ein doppelseitiges Poster und sowie ein Abzeichen des Necromaniac Union-Fanclubs vervollständigen dieses geniale Sammler-Box Set. „Danse Macabre“ ist ebenfalls als 5-CD-Boxset + Buch, Patch, Poster und Emblem erhältlich.