CARNAL TOMB :: Lyric Video kündigt neues Old School Death Metal Album an

Die deutschen Death Metaller CARNAL TOMB kündigen ihr drittes Full-Length-Album mit dem Titel „Embalmed in Decay“ an, das am 3. November 2023 über Testimony Records auf CD, LP und digital erscheinen wird. Es wurde von Tobias Engl bei Englsound in Berlin aufgenommen und gemischt und von Sverker Widgren in den Wing Studios in Stockholm gemastert. Das Artwork wurde von Skaðvaldur gestaltet.

Ein Lyric-Video zur ersten Single „The Putridarium“ kann bei YouTube angesehen werden. Gitarrist/Sänger Cryptic Tormentor sagt dazu: „‚The Putridarium‘ ist nach ‚Osseous Sarcophagus‘ der zweite Song, den unser Schlagzeuger Vomitchrist für CARNAL TOMB geschrieben hat.