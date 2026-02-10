BLINDEAD 23 :: Neue Band mit ex-Behemoth und ex-Katatonia Mitgliedern

BLINDEAD 23 ist die neue polnische Dark Avant-Metal-Band unter der Leitung des ehemaligen BEHEMOTH-Gitarristen Mateusz „Havoc“ Smierzchalski, mit einer Besetzung, zu der auch Roger Öjersson (ex-Katatonia) und Pawel „Pavulon“ Jaroszewicz (Vltimas, ex-Vader, ex-Decapitated) gehören. Heute haben BLINDEAD 23 ihr Debütalbum „Deuterium“ angekündigt, zusammen mit einem neuen Visualizer für die erste Single und den Titelsong des Albums, die heute erschienen sind. Das Debütalbum „Deuterium“ von BLINDEAD 23 erscheint am 24. April 2026 weltweit bei Peaceville, mit Ausnahme von Polen, Ungarn und der Tschechischen Republik (Mystic Production).

„Deuterium“ wurde im Frühjahr 2023 von David Castillo (Opeth, Carcass, Katatonia, Leprous) im Studio Gröndahl in Stockholm aufgenommen und produziert, während der langjährige Freund der Band, Kuba Mankowski, für das Mixing und Mastering verantwortlich war.