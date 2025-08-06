BELPHEGOR :: Neue Single „Sanctus Diaboli Confidimus“

Die Black Death Metaller BELPHEGOR kehren mit einer neuen Single zurück: „Sanctus Diaboli Confidimus“ ist der erste Vorbote vom kommenden Album der Österreicher, das bei Reigning Phoenix Music (RPM) erscheinen wird.

Listen: https://belphegor.rpm.link/sdcPR

‚Sanctus Diaboli Confidimus‘ beschreibt Helmuth wie folgt: „Eine Symbiose des Diabolical Black Death Metal. Eine Verherrlichung des Teufels. Eine hypnotisierende Hymne voller Leidenschaft, Feuer und eiserner Disziplin. Das Stück steht für die absolute Freiheit, seinen eigenen Weg zu gehen und sein eigenes Reich zu beherrschen.“