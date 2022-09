BEFORE THE DAWN :: Neuer Song kündigt Album an

Gegründet 1999 von der Death- und Gothic-Doom-Metal-Ikone Tuomas Saukkonen, wurden BEFORE THE DAWN zu Finnlands Aushängeschild des melodischen Death Metal. Im Januar 2013 von Tuomas Saukkonen zur Ruhe gesetzt, um sich ganz auf WOLFHEART zu konzentrieren, meldeten sich Before the Dawn 2021 mit der brandneuen Single “Final Storm” zurück, die das erste Lebenszeichen der Band nach neun langen Jahren der Stille war. Ein weiteres Jahr später wird mit “Downhearted” eine weitere brandneue Single veröffentlicht, die mit der Ankündigung daherkommt, dass es nächstes Jahr ein neues BEFORE THE DAWN Album geben wird. https://www.facebook.com/beforethedawn/