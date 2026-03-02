AUTUMNBLAZE :: Neue Single mit Video vom kommenden Album „Glut“

Das italienische Label Argonauta Records gibt die Rückkehr der deutschen Dark-Rock-/Metal-Visionäre AUTUMNBLAZE bekannt, die ihr neuntes Studioalbum „Glut“ zusammen mit der ersten Single „Polarlichter“ vorstellen, die ab sofort erhältlich ist. Zum Song gibt es auch ein Video.

„Glut“ markiert ein kraftvolles neues Kapitel in der langen und unverwechselbaren Karriere der Band und verkörpert ein beeindruckendes Gefühl von Klarheit, emotionaler Unmittelbarkeit und künstlerischer Konzentration. Das Album folgt dem Weg seines Vorgängers und setzt erneut auf deutsche Texte, wodurch es das bisher direkteste, persönlichste und emotional greifbarste Werk von Autumnblaze ist.