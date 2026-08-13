ASP :: Neue Single von neuer EP

Als ersten Vorgeschmack auf das im Herbst 2027 erscheinende Album „Horrors 2 – Another Collection Of Gothic Novellas“ veröffentlichen ASP bereits ein gutes Jahr vorher eine EP mit 6 Stücken, davon drei brandneue Studiosongs, einen Special-Track und zwei unveröffentlichte Live-Klassiker, die 2025 bei ASP auf Höllenfahrt mitgeschnitten wurden.

Kaufen als Tonträger:

https://www.aspswelten.de/shop/cd-mehr-denn-je-ep.1362

CD im 6-seitigen-Digifile

Innensteg-Bedruckung

Cover von Holger Much

inklusive Digital-Download-Code!

Limitiert auf 1.966 Stück weltweit

Dieser Tonträger ist exklusiv und ausschließlich bei uns im ASP-Onlineshop und am Merchstand erhältlich, sie werden also nicht in den Handel geraten, sondern komplett im Eigenvertrieb angeboten.

O-Ton vom MAISter: „Der Song bedeutet mir unfassbar viel. Inhaltlich wie musikalisch. Die Aufnahmen waren der Wahnsinn und es hat sich gesanglich nach einer kleinen Sternstunde angefühlt. Der Text floss als warmer, euphorischer Strom nur so aus mir heraus. Kraftvoll, aber zugleich samtweich. Nur der Bewegungsdrang musste ein wenig unterdrückt werden, denn irgendwie wollten ständig Fuß oder Nacken mitwippen, was vor dem Mikrofon wenig förderlich ist.“

https://www.youtube.com/watch?v=1LiQFcPyA_A