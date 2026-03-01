ASHEN SUN :: ex-Tiamat Johnny Hagel mit neuer Single

ASHEN SUN veröffentlicht die neue Single mit Video zum Titel „Black Thoughts“. ASHEN SUN ist Johnny Hagel, der nach Jahren als Bassist und Co-Autor bei TIAMAT und SUNDOWN wieder in die Dunkelheit zurückkehrt, nur dass er diesmal alles selbst aufbaut. Sein Album „Velarium“ erscheint am 27. März 2026 über Desert Plain Records und enthält sechs Titel. Klanglich angesiedelt ist es im dunklen Gothic Rock mit einem kalten elektronischen Rückgrat, wo Melancholie der 90er Jahre, Cold-Wave-Synthesizer und cineastische Texturen zusammenkommen, ohne um jeden Preis „modern“ wirken zu wollen. Hagel nennt es „ein Requiem für verblassende Imperien und sterbende Sterne“, was im Grunde genommen das Leitbild ist, wenn man eines haben möchte.

