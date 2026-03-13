ASHEN SUN :: 2. neue Single von ex-Tiamat

ASHEN SUN ist Johnny Hagels Rückkehr in die Dunkelheit nach Jahren als Bassist und Co-Autor bei TIAMAT und SUNDOWN, nur dass er diesmal alles selbst auf die Beine stellt. Klanglich angesiedelt ist es im dunklen Gothic Rock mit einem kalten elektronischen Rückgrat, wo Melancholie der 90er, Cold-Wave-Synths und cineastische Texturen zusammenfließen, ohne um jeden Preis „modern“ wirken zu wollen. Nachdem die erste Single „Faith’s Funeral“ im Dezember 2025 erschienen war, legen ASHEN SUN nun mit der sechs Titel umfassenden EP „Velarium“ nach, die am 27. März 2026 bei Desert Plain Records erscheint. Mit „Ashes Of The World“ ist nun ein neuer Track erschienen.