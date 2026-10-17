ASH OF ASHES :: 2. neue Single

Die Epic Dark/Folk Metal Storyteller ASH OF ASHES haben das Musikvideo zur zweiten Single „The River“ veröffentlicht, welche aus dem kommenden Album „All Must Wither“ stammt. Mit dem dritten Longplayer, der am 30. Oktober erscheint, führen die Musiker ihren Weg nun konsequent fort. Epische Melodien treffen auf erhabene Größe, kühle Zerbrechlichkeit und gezielt eingesetzte Rauheit.

Mehr Infos: https://www.ashofashes.com/

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ASH OF ASHES:

„Ein sehr eingängiger Song in dem unsere melancholische Seite zum Tragen kommt. In ‚The River‘ treffen steter Wandel und das Ungewisse auf Kontinuität und Vertrautheit.“