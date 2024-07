ASENBLUT :: Neues Musikvideo „Wie ein Berserker“

Am 02. August 2024 erscheint mit „Entfesselt“ das neue Album der Melodic Death Metal Vikinger ASENBLUT bei Massacre Records. „Entfesselt“ erscheint sowohl als CD Digipak als auch im Ltd. Box Set, als Ltd. Vinyl LP (Black, Silver, Transparent Green) und Digitalen Formaten, das Boxset enthält das CD Digipak, eine „Asenblut“ Armschiene, Sticker sowie Autogrammkarte. Album Vorbestellungen sind hier möglich: https://lnk.to/entfesselt

Neben einer anstehenden Album Release Tour, haben ASENBLUT nun einen Videoclip zu ihrer neuesten Single „Wie ein Berserker“ veröffentlicht!

„Das stärkste Bild und das Maskottchen von ASENBLUT: Der Berserker – entfessle deinen inneren Berserker jeden Tag! Keine Herausforderung zu schwer, kein Berg zu steil.“ Kommentiert Frontmann Tetzel. „Nimm die Dinge selbst in die Hand – wie ein Berserker! Du musst nur so oft aufstehen, wie du fällst. Keine Angst, investiere Blut und Schweiß, auch wenn es dich zerreißt!“

„Wie ein Berserker“ läuft ab sofort bei allen digitalen Streaming-Diensten auf

https://asenblut.bfan.link/wieeinberserker