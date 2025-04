…AND OCEANS :: Neuer Track „Förnyelse i Tre Akter“

Der Track „Förnyelse i Tre Akter“ist die dritte und letzte Single der finnischen Symphonic Black Metaller …AND OCEANS vor der Veröffentlichung ihres Albums „The Regeneration Itinerary“, das am 23. Mai via Season Of Mist erscheinen soll.

Pre-order & Pre-save: https://orcd.co/andoceanstheregenerationitinerary

Die Band über den Track: „Das ist mehr im Stil der alten 90er Jahre …And Oceans, aber dieses Mal habe ich ein anderes Riffing gemacht, von dem jemand sagt, dass es noch mehr im Death Metal-Stil ist, was vielleicht stimmt.“