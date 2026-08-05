AMPHI FESTIVAL :: Erste Bandwelle für 2027

Kaum ist das Jubiläums-Amphi Festival 2026 Geschichte, richtet sich der Blick bereits auf das nächste Treffen der schwarzen Szene. Das Amphi Festival 2027, das am 24. und 25. Juli 2027 am Kölner Tanzbrunnen stattfindet, veröffentlicht seine erste Bandwelle – und stößt erneut auf enorme Nachfrage, die Early-Bird-Tickets waren bereits nach nur sieben Minuten restlos vergriffen. Das traditionelle Eröffnungsevent „Call the Ship to Port“ am 23. Juli 2027 auf der RheinMagie meldete ebenfalls kurz nach Vorverkaufsstart ausverkauft.

Zu den ersten bestätigten Acts zählen unter anderem VNV Nation mit einem exklusiven Old School Set, Deine Lakaien, Blutengel, TR/ST, Nachtblut, Die Krupps, Aesthetic Perfection, A Life Divided, The Beauty of Gemina sowie zahlreiche weitere nationale und internationale Szenegrößen.

Tickets für das Amphi Festival 2027 sind erhältlich unter www.amphi-shop.de. Weitere Informationen gibt es auf www.amphi-festival.de.