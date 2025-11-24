AMON AMARTH :: Tourdaten 2026 und Album-Teaser

Die schwedischen Viking-Metal-Titanen AMON AMARTH brechen im Herbst 2026 zu einer monumentalen Live-Offensive auf, mit der sie Großbritannien und Europa im Sturm erobern werden. Die rein schwedische Invasion wird von ORBIT CULTURE und SOILWORK flankiert – gemeinsam entfesseln sie die volle Wucht der „The Allfather Awakens“ Tour.

Der Eventim Vorverkauf startet am Mittwoch um 11 Uhr, der offizielle Vorverkauf beginnt am Freitag um 10 Uhr – Tickets gibt es hier: https://www.eventim.de/artist/amon-amarth/

Anläßlich ihrer zahlreichen Auftritte im vergangenen Sommer, veröffentlichten AMON AMARTH mit ihrer neuen Single „We Rule the Waves“ den ersten neuen Song seit Jahren. Ende 2026 wird die Band ein neues Album veröffentlichen.

The Allfather Awakens Tour 2026

u.a.

16.10. Deutschland, Stuttgart, Schleyer Halle

17.10. Deutschland, Frankfurt, Festhalle

18.10. Belgien, Antwerpen, Lotto Arena

20.10. Niederlande, Den Bosch, Mainstage

21.10. Deutschland, Hamburg, Sporthalle

30.10. Deutschland, Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

31.10. Deutschland, Oberhausen, Rudolf Weber Arena

03.11. Österreich, Wien, Gasometer

04.11. Deutschland, Bamberg, Brose Arena

06.11. Tschechien, Prag, O2 Universum

07.11. Deutschland, Berlin, Velodrom

08.11. Deutschland, München, Zenith