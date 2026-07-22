AMON AMARTH :: Single „Gjallahorn“ kündigt neues Album an

AMON AMARTH melden sich mit ihrem neuen Studioalbum „The Allfather Awakens“ zurück. Das 13. Album der schwedischen Melodic-Death-Metal-Institution erscheint am 2. Oktober über Metal Blade Records und umfasst zehn neue Songs, die die Hörer einmal mehr tief in die Welt der nordischen Mythologie führen. Nach der Veröffentlichung ihres ersten rein akustischen Stücks „Upphaf“ entfesseln AMON AMARTH nun mit „Gjallarhorn“ den kraftvollen Opener des Albums.

Listen „Gjallahorn“: https://lnk.to/Gjallarhorn

Preorder Album: https://lnk.to/TheAllfatherAwakens

Deutschen Fans machen AMON AMARTH ein ganz besonderes Geschenk: am 6. Oktober wird die Band eine exklusive Show in der Zeche Carl in Essen spielen und anschließend sogar eine Autogrammstunde geben. Die Tickets sind auf 500 Stück limitiert und nur im CD- oder Vinyl-Bundle im Bandstore erhältlich!