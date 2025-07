AMON AMARTH :: Neuer Track und neues Video „We Rule The Waves“

Mit „We Rule The Waves“ veröffentlichen AMON AMARTH ihren ersten neuen Song seit langer Zeit. Das dazugehörige Video entstand in Riga, Lettland, erneut unter der Regie von Pavel Trebukhin (Tre Film), der bereits für die Clips zu „The Great Heathen Army“, „Heidrun“ und „Saxons & Vikings“ verantwortlich war.

Listen: https://lnk.to/WeRuleTheWaves

AMON AMARTH kommentieren:

„‚We Rule The Waves‘ ist eine Ode an Freiheit, Brüderlichkeit und den Willen, alles zu erobern – nicht nur neue Länder, sondern auch die eigenen Grenzen. Es geht darum, gemeinsam mit deiner Crew dem Sturm zu trotzen und deine Spuren in der Welt zu hinterlassen – wie ein Langschiff, das durch pechschwarze See pflügt.“

Passend zur Veröffentlichung der neuen Single haben AMON AMARTH exklusiven Limited Edition Special Merch angekündigt – erhältlich ab sofort im offiziellen Victorious Merch Store der Band:

https://eu.amonamarth.shop/en/wrtw/