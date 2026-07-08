AMON AMARTH :: 1. Akustik-Song + Video „Upphaf“

Mit „Upphaf“, ihrem ersten Akustikstück überhaupt, beschreiten die schwedischen Metal-Ikonen AMON AMARTH neue Wege. Die wuchtige Kraft des modernen Melodic Heavy Metal weicht dabei dem archaischen Grundgerüst eines nordischen Epos. Wie geschaffen für das gemeinsame Beisammensein am Feuer einer Langhalle, entfaltet „Upphaf“ mit hypnotischen Melodien und betörenden Chören eine ganz eigene Sogwirkung. „Upphaf“ wurde von Jacob Hansen produziert und ist ab sofort über Metal Blade Records auf allen digitalen Plattformen erhältlich. Das dazugehörige Video entstand unter der Regie von Pavel Trebukhin.

Listen: https://lnk.to/Upphaf