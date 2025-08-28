AEPHANEMER :: Neuer Song kündigt Album an

Nach dem Erfolg ihres letzten Albums „A Dream Of Wilderness“ (2021) schlägt die melodische Death Metal Band AEPHANEMER aus Toulouse erneut zu: Ihr viertes Studioalbum „Utopie“ soll am 31. Oktober 2025 über Napalm Records erscheinen.
Album-Preorder: lnk.to/AephanemerUtopie/napalmrecords
Heute hat das Trio die erste Single „La Règle du Jeu“ veröffentlicht mit rasendem Tempo, fleischfressenden Growls von Frontfrau Marion Bascoul und einer epischen Balance aus Death Metal und klassischen Einflüssen.
The band comments:
„We’re really proud of La Règle du Jeu – it’s one of the most energetic and catchy songs on the album, and we feel it captures the balance we’ve been aiming for between our favorite melodic death metal influences and classical music arrangements. We hope listeners will like it!“