ÄERA :: Neues Album vorab im Fullstream

Am 4. Oktober 2024 wird die deutsche Atmospheric Black Metal Band ÄERA ihr zweites Album mit dem Titel „Phantast“ veröffentlichen, das über Vendetta Records erscheinen wird. Im Vorfeld der offiziellen Veröffentlichung des Albums stellt die Band das Album in seiner Gesamtheit über den Black Metal Promotion YouTube Kanal vor.

https://www.aeera.bandcamp.com / https://vendetta-records.com

Info:

Über einen Zeitraum von zwei Jahren hat das engagierte Trio von ÄERA – Milan Sikorski, Simon Wiedenhöft und Sven Strefel – ihre kollektive Kreativität in die Gestaltung der Klanglandschaft ihres neuesten Werks gesteckt. Inspiriert von Christian Morgensterns hypnotisierendem Werk „In Phantas Schloss“ verspricht das kommende Album „Phantast“, den Hörer auf eine außergewöhnliche Reise durch innere und äußere Welten mitzunehmen, Perspektiven zu verzerren und so Einblicke in eine Welt außerhalb der gesellschaftlichen Zwänge zu geben. „Phantast“ schafft einen Raum voller Möglichkeiten und Fantasie, aber immer mit Bezug zur Realität, um Kontraste und Missstände aufzuzeigen.

Durch die Verschmelzung von Einflüssen aus dem klassischen Black Metal der 90er Jahre mit zeitgenössischem Post-, Ambient- und Atmospheric Black Metal zeichnet sich die Musik von ÄERA durch langgezogene Kompositionen aus, die emotional, dynamisch und energetisch aufgeladen sind. Der Name der Band, der auf einen alten deutschen Dialekt zurückgeht, in dem ÄER für „Erde“ steht, spiegelt die Essenz ihrer lyrischen Erkundungen wider, die sich auf die Werke literarischer Größen wie Jean-Jacques Rousseau und Christian Morgenstern stützen. Die Themen von ÄERA umfassen die Loslösung des Menschen von der Natur, existenzielle Fragen, kosmische Faszinationen, Sozial- und Religionskritik und Naturromantik.