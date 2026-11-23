Mit „The Closing“ veröffentlichen A LIFE DIVIDED am 08.01.2027 ihr siebtes Studioalbum. Darauf bündelt die Band, was ihren Sound seit mehr als 20 Jahren prägt: düstere Elektronik, tiefe Melancholie und große Hymnen zwischen Modern Rock, Dark Rock und Alternative Metal. „The Closing“ erscheint erstmals auf dem bandeigenen Label Divided Records. Damit übernimmt die Band die vollständige Kontrolle über den Veröffentlichungsprozess. Mit „Final Show“ wurde die erste Single veröffentlicht. Im Januar 2027 wird FINAL SHOW auch live auf der THE CLOSING TOUR zu erleben sein.

Listen: https://a-life-divided.de/final-show/

https://www.a-life-divided.de