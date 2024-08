Die norwegischen Black Metaller 1349 liefern die neue Single „The God Devourer“ vom kommenden Album „The Wolf and The King“ ab.

Pre-order & Pre-save: https://orcd.co/1349thewolfandtheking

„The Wolf and The King“ taucht tief in den Abgrund ein, erforscht Themen wie Transformation durch Zerstörung, Befreiung und Bewusstseinserweiterung und durchquert dabei Reiche alchemistischer Rätsel und uralter Mysterien.