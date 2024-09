1349 :: Neue Single „Inferior Pathways“

Die Black Metaller 1349 veröffentlichen „Inferior Pathways“, den neuesten Track aus ihrem kommenden Album „The Wolf and The King“. Das Album erscheint am 4. Oktober auf Season of Mist.

Pre-order & Pre-save: https://orcd.co/1349thewolfandtheking

Aufgenommen bei Amper Tone in Oslo, Norwegen, und New Constellation R.M.P. in Orlando, Florida, wurde „The Wolf and The King von Ravn“ und Jarrett Pritchard (Eulogy, Pulchra Morte) produziert und gemischt. Das Album verspricht eine stürmische Reise durch acht Tracks reinen, unverfälschten Black Metals, vom gefräßigen Ansturm der vorab veröffentlichten Single The God Devourer bis hin zu den düsteren Tiefen von Shadow Point.