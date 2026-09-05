WORMWOOD :: Lyric Video für „Purposeless Geometry“

WORMWOOD veröffentlichen das offizielle Lyric-Video zu „Purposeless Geometry“, dem zweiten Titel der EP „Å“ der Band, die auf Vinyl, CD und allen großen Streaming-Plattformen erhältlich ist.

Buy / Stream: https://orcd.co/blod197

Info:

Der Song porträtiert Stockholm aus der Perspektive der gesellschaftlichen Randgruppen – eine Stadt aus Gebäuden, Straßen, Brücken und anderer Infrastruktur, die geschaffen wurde, um dem menschlichen Dasein Struktur und Richtung zu geben. Doch während das Zugehörigkeitsgefühl schwindet, verliert auch die umgebende Welt ihre Bedeutung. Was einst für Funktion, Fortschritt und Sinn stand, löst sich allmählich in leere geometrische Formen auf – in einer Umgebung, in der der Einzelne sowohl von der Gesellschaft als auch von sich selbst entfremdet ist.

Im Lyric-Video stehen die Texte im Mittelpunkt, begleitet von langsamen, fast dokumentarisch anmutenden Aufnahmen, die in ganz Stockholm und seinen Vororten entstanden sind.

Das Video zeigt bisher unveröffentlichtes Handkamera-Material aus den Dreharbeiten zum Musikvideo „YRA | EXTAS“ mit der Schauspielerin Astrid Hallén sowie Drohnenaufnahmen aus der Luft, die von Svartna Film aufgenommen wurden. Das Video enthält außerdem eine separate schauspielerische Darbietung von Crister Claesson.

Das Ergebnis dient als visuelle Erweiterung des zentralen Themas des Songs: Menschen inmitten der monumentalen Strukturen der modernen Stadt, während deren ursprünglicher Zweck langsam erodiert und verschwindet.