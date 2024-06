WITHIN TEMPTATION :: „Worlds Collide Tour, Live In Amsterdam“ veröffentlicht

Am Freitag ist das „Worlds Collide Tour, Live In Amsterdam“ von WITHIN TEMPTATION erschienen. Während der Worlds Collide Tour spielten WITHIN TEMPTATION 2022 zwei ausverkaufte Shows in ihrer Heimat im Ziggo Dome in Amsterdam (NL). Es waren ihre allerersten Headliner-Shows im Ziggo Dome und insgesamt 30.000 Fans waren vor Ort. Als erster Vorgeschmack wurde “The Reckoning (feat. Amy Lee from Evanescence) live at the Worlds Collide Tour“ bereits veröffentlicht. Jetzt wurde das Livevideo zu „Faster“ veröffentlicht.

„Worlds Collide Tour – Live in Amsterdam“ von Within Temptation ist auf Vinyl, CD, Blu-Ray/DVD und als spezielles 64-seitiges Hardcover-Artbook über den Within Temptation Music Store erhältlich. https://www.within-temptation.com/