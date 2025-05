WITHIN TEMPTATION :: Neue Single mit ukrainischer Künstlerin

WITHIN TEMPTATION melden sich mit einem neuen Track zurück – und diesmal haben sie sich mit der ukrainischen Künstlerin und ESC-Teilnehmerin Jerry Heil zusammengetan. Gemeinsam veröffentlichen sie die Single „Sing Like A Siren“, die ab sofort auf allen gängigen Musikplattformen verfügbar ist. Ein Song, der Schmerz, Kampfgeist und Mut in sich vereint – und zum Aufschrei gegen das Gefühl der Ohnmacht wird. Die Sirene steht dabei sinnbildlich: als Orientierung, als Hoffnungsträgerin, als Ruf nach Hause für all jene, die sich verloren haben.

Der Soundtrack unserer Realität

„Sing Like A Siren“ ist nicht einfach nur ein Song – es ist ein cineastisches Klanggewitter, das die Emotionen unserer Zeit auf den Punkt bringt. Für Jerry Heil ist der Song „mehr als nur Musik – er ist der Soundtrack zu dem Film, in dem wir leben.“ In diesem Film stehen zwei Hauptfiguren im Mittelpunkt: ein Mädchen – und das Element Wasser. Doch mit jeder Zeile wird klar: Die beiden sind eins. Mensch und Natur, untrennbar verbunden. Das tobende Wasser wird zur Metapher für die Herausforderungen auf dem Weg zum sicheren Hafen. Und die wichtigste Erkenntnis: Wir müssen die Natur nicht bekämpfen – wir sind ein Teil von ihr. Vielleicht sind wir es sogar, die den Sturm verursachen.

Ein Lied als Stimme für die Ukraine

Doch „Sing Like A Siren“ geht über Musik hinaus – es trägt eine politische Botschaft. Der Song ist gleichzeitig der Soundtrack zur neuen Within Temptation-Doku „The Invisible Force“, die ihre Reise in die Ukraine dokumentiert. Dabei geht es nicht nur ums Beobachten, sondern ums Mitgestalten: Die Band setzt sich aktiv dafür ein, ukrainische Künstler*innen zu unterstützen – und nimmt einige von ihnen mit auf ihre „Bleed Out 2024“-Tour.