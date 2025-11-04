WITCHER :: Neues Album im Fullstream

Die ungarische Atmospheric/Melancholic Black Metal Band WITCHER hat via Black Metal Promotion ihr neues Album „Öröklét“ im Fullstream bei YouTube zum Anhören bereit gestellt. Das Album ist bei Filosofem Records (CD/Kassette/Digital) und Beverina Productions (LP) erschienen und in verschiedenen Formaten physisch erhältlich und digital bei diversen Anbietern zu hören.
Order:
https://witcherband.bandcamp.com/album/r-kl-t
https://beverina.bandcamp.com
Die Musik für das neue Album wurde von Vrag im Forest Studio in den Jahren 2023-2025 aufgenommen, gemischt und gemastert. Alle Musikstücke und Texte stammen von WitcheR, mit Ausnahme von „Piano Trio No. 2 – Andante con moto“ (von Franz Schubert). Das Cover-Artwork wurde von Grafit & Hamu Artworks gestaltet.