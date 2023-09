WAYFARER :: Neuer Track vom kommenden Album

Am 27. Oktober werden WAYFARER aus Denver, Colorado, ihr fünftes Album „American Gothic“ über Century Media Records veröffentlichen. Einen Vorgeschmack auf ihre einzigartige Mischung aus Black Metal, Gothic Country und Americana bietet das Video zur neuen Single „To Enter My House Justified“.

Pre-order: https://wayfarer.lnk.to/AmericanGothicID

Shane McCarthy (Gesang/Gitarren) äußert sich wie folgt:

„To Enter My House Justified‘ ist eines der ersten Stücke, die wir für die neue Platte geschrieben haben, und es ist sicherlich einer der heftigeren Tracks auf der Platte. Aggressiv und auf den Punkt, erzählt es die Geschichte einer verzweifelten Suche nach Erholung in einer Welt, in der sich die Kräfte verändern.

Der Song ist ein wichtiger Eckpfeiler des Albums, und wir freuen uns sehr, ihn mit diesem beeindruckenden Video zu präsentieren, das unser enger Partner Alex Pace mit uns zusammen erstellt hat.

Es war eine GROSSE Ehre, dass Munly J. Munly von Slim Cessna’s Auto Club, Munly and the Lupercalians, DBUK und so vielen anderen bedeutenden Musikern aus Colorado als Star des Videos auftrat. Seine Präsenz darin ist unglaublich stark. Das Video, in dem auch Michael Rouse (von Ghosts of Glaciers) mitspielt, ist zum Teil ein Blick in die Welt des Albums, aber auch eine kleine Anspielung auf die amerikanischen Filme der späten 1960er und frühen 1970er Jahre, die den ‚Western‘ in einem dunkleren und brutaleren Licht darstellten.“