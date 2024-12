VOIDFALLEN :: Neues Video zu „Branding of Souls“

Die finnische Melodic Death Metal-Band VOIDFALLEN hat ihre neue Single „Branding of Souls“ veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem kommenden Album „The Rituals of Resilience“, das am 24. Januar 2025 über Noble Demon erscheinen wird. „Branding of Souls“ wird gemeinsam mit einem neuen Musikvideo veröffentlicht.

Listen: https://music.nobledemon.com/branding

Preorder: https://music.nobledemon.com/rituals

„Dieser Song repräsentiert eine dunklere und aggressivere Seite von Voidfallen: Unerbittliche Beats, unheimliche Chöre und raue Vocals bilden den Soundtrack für die Botschaft des Songs“, kommentiert die Band. „Branding of Souls kann für jeden etwas anderes bedeuten. Für den einen mag es spirituell sein, für den anderen politisch. Die Kernbotschaft bleibt jedoch dieselbe: Kämpfe und widersetze dich der bösen und drakonischen Unterdrückung, die dir aufgezwungen wird.“