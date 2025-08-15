NEWS

VOGELFREY :: Neue Single und Video „Make Mittelalter Great Again“

VOGELFREY veröffentlicht „Make Mittelalter Great Again“, die neue Single und zugleich Titelsong des kommenden Studioalbums, welches am 14.11. bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.
Listen: https://vogelfrey.lnk.to/MMGASingle

Info:
Mit einem Mix aus brachialen Gitarrenriffs und ballernder Elektronik zelebriert „Make Mittelalter Great Again“ zynisch die Rückkehr ins finstere Zeitalter und marschiert mit Geigen, Tröten und DübDüb-Chören unaufhaltsam rückwärts Richtung Abgrund. Dabei laviert die Band geschickt zwischen Gesellschaftskritik und Party-Hymne und präsentiert einen musikalischen Abrisshammer, der klingt als hätten Rammstein, Electric Callboy und Deichkind einen Sängerkrieg im Mittelalter gestartet.

 