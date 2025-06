VLAD IN TEARS :: Neue Single „Let Me Love You“

Die aus Italien stammenden Dark Rocker VLAD IN TEARS veröffentlichen „Let Me Love You“, die zweite Vorabsingle vom kommenden Studioalbum „Hide Inside“, welches am 1.August bei Metalville (EDEL) veröffentlicht wird. https://vladintears.com/

Info zum Song:

Mit „Let Me Love You“ liefern die Dark Rocker einen emotionalen und leidenschaftlichen Song, der davon handelt, Mauern zu durchbrechen und bedingungslose Liebe zu geben. Mit einem zu Herzen gehenden Text und einer einfühlsamen Melodie bittet „Let Me Love You“ um eine Chance, den Schmerz eines Menschen zu heilen und ihm aufzuzeigen, wie sich die wahre Liebe anfühlt.