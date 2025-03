VALHALORE :: Neue Video Single aus kommenden Studioalbum

Am 11. April erscheint mit „Beyond The Stars“ das zweite Studioalbum des australischen Symphonic Folk Metal Kollektivs VALHALORE über ROAR. Am selben Tag erscheint ebenfalls eine Wiederveröffentlichung ihres bis dato nur in Eigenregie veröffentlichten Debütalbums „Voyage To Eternity“.

Preorder „Voyage To Eternity“: https://valhalore.rpm.link/voyagePR

Preorder „Beyond The Stars“: https://valhalore.rpm.link/beyondpr

Nachdem VALHALORE mit „Horizon“ und „Wayfinder“ bereits zwei Songs aus ihrem neuen Album präsentierten, hat die Band heute ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single „The Storm“ online gestellt.

Listen: https://valhalore.rpm.link/stormPR

„Musiker zu sein (oder eigentlich auch nur ein Mensch) ist ein ständiger Kampf mit Selbstzweifeln, Depressionen und inneren Dämonen“, sagt die Band über den Track. „Das alles wurde während der Pandemie noch deutlicher, als alles, wofür man sein Leben lang gearbeitet hat, über Nacht zu verschwinden schien. ‚The Storm‘ stellt die Frage: Wirst du aufgeben und der inneren Dunkelheit erliegen oder wirst du darüber hinauswachsen?“