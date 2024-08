UNTO OTHERS :: Neue Single

UNTO OTHERS werden in Kürze ihr drittes Album und Century Media-Debüt „Never, Neverland“ am 20. September 2024 veröffentlichen. Die neue Single „Momma Likes the Door Closed“ erscheint zusammen mit einem cineastischen Musikvideo von Brock Grossl.

Pre-order: https://UntoOthers-band.lnk.to/NeverNeverlandNe

Gabriel Franco von UNTO OTHERS kommentiert: „Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass ich nicht high war, als ich das hier zusammenstellte, denn es ist ein seltsames Stück.“ Er fährt fort: „Mit Elementen aus Punk/Thrash/Hardcore/Post Punk/Goth und Metal ist ‚Momma Likes The Door Closed‘ unser Versuch, einen B-Movie-Horrorfilm der 80er Jahre musikalisch nachzustellen. Brock hat es mit dem Video geschafft, das man sich unbedingt zusammen mit dem Song ansehen muss, um das volle Erlebnis zu haben. Schatten tanzen über den Boden, öffne niemals die Tür!!“