TRAITRS :: 1. Song vom neuen Album + Livetermine

Das Coldwave-Duo TRAITRS aus Toronto kehrt nach vier Jahren mit dem Song „Burn In Heaven“ zurück und beschäftigt sich darin mit religiösem Extremismus, untermalt von der Intensität des Gothic Darkwave. Der von Josh Korody produzierte und von Grammy-Gewinner Matt Colton gemasterte Track erinnert an The Cure und Bauhaus und thematisiert die reale Tragödie der 67 Exorzismen von Anneliese Michel. „Burn In Heaven“ ist seit dem 26. September auf allen Streaming-Plattformen verfügbar, während ihr kommendes Album „Possessor“ Anfang 2026 erscheinen wird.

Listen: https://bfan.link/burn-in-heaven

Live:

08.11. München, Feierwerk @ Katzenclub (+ Depdepan)

09.11. Stuttgart, Goldmarks (+ Depdepan)

11.11. Hamburg, Hafenklang (+ Depdepan)

12.11. Berlin, Slaughterhouse #day 1 (+ Depdepan)

13.11. Berlin, Slaughterhouse #day 2 (+ Depdepan)

14.11. Bochum, Matrix @ CHF 2025 (Headliner)

15.11. Dresden, Alter Schlachthof @ CHF 2025

16.11. Mannheim, Dark Dance Treffen 2025 (+ Depdepan)

18.11. A-Wien, Viper Room (+ The Devil & The Universe)

19.11. A-Graz, PPC