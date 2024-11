THULCANDRA :: Neuer Videoclip vom allerersten Live-Album „Live Demise“

Nach der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums „Hail The Abyss“ (im Mai 2023 über Napalm Records), haben die Blackened Death Metaller THULCANDRA ihr allererstes Live-Album angekündigt, auf dem sie das erste Kapitel und die frühen Tage der Band feiern. VÖ ist am 6.12. via Napalm Records.

„Live Demise" wurde 2011 bei einer Show in München aufgenommen und enthält wahre Perlen, die die Band seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gespielt hat, und zwar in der Originalbesetzung bestehend aus Sebastian Ludwig, Tobias Ludwig, Matthias Landes

Pre-Order „Live Demise“: https://lnk.to/Thulcandra-LiveDemise