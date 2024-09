THEN COMES SILENCE :: Neues Video zu „Stay Strange“

Das schwedische Post-Punk/Goth-Trio THEN COMES SILENCE veröffentlichte Anfang des Jahres über Metropolis Records das Album „Trickery“, ihr siebtes Album. Jetzt gibt es ein neues Video für den Song „Stay Strange“, in dem Dusty Gannon von der Band Vision Video zu sehen ist. „‚Stay Strange!‘ ist der Ruf, den Dusty Gannon von Vision Video nach jeder Show schreit“, erklärt THEN COMES SILENCE-Frontmann Alex Svenson den Refrain des Songs ‚Stay strange and pure at heart‘. „Als wir von unserer letzten Tour mit ihnen nach Hause zurückkehrten, begann ich mit der Arbeit an dem Song und machte ihn zu einer Hommage an die Post-Punk/Goth-Szene. Es war auch eine natürliche Wahl, Dusty einzuladen, den Refrain zu singen.“ Das Video zu „Stay Strange“ erscheint pünktlich zum Freitag, den 13. THEN COMES SILENCE werden diesen Herbst auf den Bühnen Europas zu sehen sein.

https://thencomessilence.bandcamp.com/album/trickery

https://thencomessilence.eu/index.php/tour