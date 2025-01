THE HORRORS :: Neue Single und Albumankündigung

THE HORRORS haben mit „More Than Life“ eine neue Single veröffentlicht, den vierten Track aus ihrem kommenden sechsten Studioalbum „Night Life“, das am 21. März über Fiction Records erscheint. Die Single folgt auf eine Reihe ausverkaufter UK-Termine zum Abschluss des Jahres 2024, darunter eine Show im Londoner ICA.

Stream: https://thehorrors.lnk.to/MoreThanLifeID

Preorder: https://thehorrors.lnk.to/nightlifeID

„‚More Than Life‘ hat eine andere Art von Intensität als unsere letzten Singles, es ist treibender und direkter. Es wurde mitten in Canary Wharf geschrieben, wo es jeden Tag mehr nach ‚Blade Runner‘ aussieht. Es ist so ein seltsamer Ort, um etwas Kreatives zu tun, da sich die Umgebung besonders karg anfühlt“, erklärt die Band.