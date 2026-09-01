THE FORESHADOWING :: Neue Single kündigt Album an

„The Wave Is On The Right Side“ ist die erste Singleauskopplung aus dem neuen Album „Ozymandias“ der Gothic/Doom/Dark Metal Band THE FORESHADOWING, das am 20. November über Lifeforce Records erscheinen soll. Das Album wurde abgemischt und gemastert von Dan Swanö.

Listen: https://orcd.co/tfs_twiotrs

Die Band über die neue Single:

„The Wave Is on the Right Side“ ist ein provokanter Titel, der sich mit der wachsenden Welle rechtsnationalistischer Regierungen auseinandersetzt, die eine militaristische Politik verfolgen, und gleichzeitig eine ineffektive und selbstgefällige Linke anprangert, die es versäumt hat, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass die Welt zu einem immer düstereren und feindseligeren Ort wird.