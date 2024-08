THE BEAUTY OF GEMINA :: Neue Single vom kommenden Album

Das neue Studio Album „Songs Of Homecoming“ von THE BEAUTY OF GEMINA wird am 13. September 2024 erscheinen. Die dritte Singleauskopplung des Albums „Symphony Of Solitude“ entführt die Zuhörer in eine Welt voller emotionaler Tiefe und poetischer Bilder.

Album Pre-Order: https://geminastore.wazala.com/category/news-specials/

https://www.thebeautyofgemina.com/

THE BEAUTY OF GEMINA LIVE:

01.09.2024 Berlin (DE), Ernst Reuter Saal (Mit Katharina Thalbach)

26.09.2024 Zürich (CH), Bogen F

27.09.2024 St. Gallen (CH), Grabenhalle

28.09.2024 Mels (CH), Altes Kino

01.10.2024 Leipzig (DE), Moritzbastei

02.10.2024 Hamburg (DE), Bahnhof Pauli

03.10.2024 Frankfurt (DE), Das Bett

04.10.2024 Kaiserslautern (DE), Cotton Club

05.10.2024 Oberhausen (DE), Kulttempel

06.10.2024 München (DE), Backstage

19.10.2024 Berlin (DE), Ernst Reuter Saal (Mit Katharina Thalbach)

08.12.2024 Chur (CH), Werkstatt (TRIO+)

13.12.2024 Bern (CH), ONO (TRIO+)

15.12.2024 Zürich (CH), Plaza (TRIO+)